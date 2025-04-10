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Kars'ta Kamu Kurumları Koordinasyon Toplantısı

Kars'ta Kamu Kurumları Koordinasyon Toplantısı
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Kars'ın Akyaka ilçesinde Kaymakam İsmail Demirtaş, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kurum amirleriyle bir araya gelerek genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda vatandaşların beklentileri ve sorunlar ele alındı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde Kaymakam İsmail Demirtaş, ilçede görev yapan kurum amirleriyle bir araya gelerek genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, milli eğitim müdürü, sağlık müdürü ve diğer daire amirleri katıldı. Kurum temsilcileri, kendi alanlarına ilişkin son durum hakkında bilgiler sunarken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Demirtaş, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın bizlerden beklentisi yüksek. Bu nedenle görevlerimizi etkin ve uyumlu bir şekilde yürütmeliyiz. Sahada karşılaşılan her sorunun çözümü için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Toplantı sonunda yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlenerek kurumlar arası iş birliğinin artırılması kararı alındı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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