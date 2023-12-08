Kars'ta Kaldırım İşgallerine Zabıta Ayar Çekti

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yıllardır süren kaldırım işgallerine son vermek için denetimler gerçekleştirdi. Kaldırımları işgal edenlere cezai işlem uygulanacak.

Kars'ta yıllardan beri kanayan yara olan kaldırım işgallerine zabıta ayar çekti. Gelişi güzel konulan ve vatandaşların sürekli şikayet ettiği kaldırım işgallerine bundan sonra cezai işlem uygulanacak.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ana arterler ve ara sokaklarda kaldırımları işgal edenlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine cadde ve sokaklarda yayaların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçebilmek için ekipler vatandaşların geçişini engelleyen hiçbir malzemenin yol ve kaldırımda bulunmasına izin vermeyecek.

Ayrıca kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu ve bu kanunlara riayet edilmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38. maddesine istinaden idari işlem yapılacak.

Belediye ve trafik ekiplerince yapılan denetimlerde uyarılara aldırış etmeyerek malzemelerini kaldırmayanlara ise müdahale edilerek malzemeleri kaldırımlardan kaldırıldı.

Ekiplerin kaldırım işgali denetimlerine aralıksız devam edeceği ve uyarılara uymayanlar hakkında ise cezai işlem yapılacağı öğrenildi. - KARS