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Kars'ta KAFKAS Projesi kapsamında öğrencilere deneme sınavı yapıldı

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Kars Valisi Ziya Polat'ın öncülüğünde KAFKAS Projesi kapsamında LGS, TYT ve AYT deneme sınavı gerçekleştirildi. Sınavlara binlerce öğrenci katıldı.

TACETTİN DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta "KAFKAS Projesi" kapsamında öğrenciler deneme sınavını girdi. Kars Valisi Ziya Polat, "Okullarımızda gerçek sınav nasıl oluyorsa onun denemesini yaptık" dedi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın öncülüğünde uygulamaya konulan KAFKAS Projesi kapsamında Lgs, TYT ve AYT deneme sınavı yapıldı. İl genelinde yapılacak olan liselere ve üniversitelere giriş sınavları için bakanlık tarafından belirlenen bina, salon ve sınıflarda gerçekleştirildi. Deneme sınavına il merkez ve ilçelerden toplam 4 bin 283 8. sınıf öğrencisi katıldı. TYT ve AYT deneme sınavı ise 6 sınav merkezinde 2 bin 320 12. sınıf öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Her sınav için öğrencilere orijinal sürelerindeki kadar zaman tanındı. Kimliği ve giriş belgesi olmayanlarla sınava geç kalanlar içeri alınmadı. Kendi imkanlarıyla sınava gelen öğrenciler, sınav günü dikkat etmeleri gerekenleri not etti, eksikliklerini görüp önlem alma imkanı buldu. Bu kapsamda eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen sınavlarda öğrenciler hem bilgilerini test etti hem de zamanı nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendi. Veliler de öğrenciler kadar heyecanlı bir şekilde sınav merkezlerinin önünde bekledi.

"Tam bir sınav havasında geçti"

Sınav Merkezlerini tek tek gezen Vali Ziya Polat, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'dan bilgi aldı. Olumsuzlukların tespit edilmesini ve gerçek sınavda bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması talimatını veren Vali Polat, sınavı tamamlayan öğrenciler ve velileriyle bir süre sohbet etti. Deneme sınavıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Polat, şunları söyledi:

"Bugün Gazi Karsımızda eğitim sevdası yolundaki çocuklarımıza yönelik yaklaşan sınavlar öncesi deneme sınavı yapmak istedik. İlimiz genelinde tüm çocuklarımıza hem LGS hem TYT hem de AYT sınavlarına aldık. Okullarımızda gerçek sınav nasıl oluyorsa onun denemesini yaptık. Şu an LGS'ye giren çocuklarımız sınavda da gireceği okulda ve oturacağız sırada sınav oluyor tam bir sınav havasında geçti. Kimlikleri kontrol edildi, geç gelenler alınmadı, kimlik değişimleri, biliyorsunuz maalesef hala sınavlarda kimlik değiştiren çocuklarımız var bunun da bir provasını yapmış olduk. Şu an 2 bin 320 TYT'ye, 4 bin 283 LGS'ye giren çocuğumuz var. Hepsinin yolları bahtları açık olsun. Biz Gazi Kars olarak Milli Eğitim, Üniversitemiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla sevdamız eğitim ve eğitime destek olmak zorundayız. Umarım gerçek sınavda da gönüllerinden, akıllarından geçen yerleri kazanırlar, bu devlete, bu millete hizmet ederler. Biz onların emrinde olduğumuzu buradan tekrar belirtmek isteriz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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