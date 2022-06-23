Kadınların sarı yağ mesaisi başladı

Kaynatılarak eritilen tereyağı, sarı yağa dönüştürülüyor

KARS - Kars'ta kadınlar imece usulü ateşte kaynatarak erittiği tereyağını, sarı yağa dönüştürüyor. Sarı yağa dönüştürülen yağlar, kavanozlara doldurularak kışın yemeklerde kullanılıyor.

Kars sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunan sarı yağ, A, D, E vitaminleri yönünden zengin, ayrıca içeriğindeki K2 vitaminiyle kemiklerin güçlenmesini de sağlıyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde her yıl Haziran ayında aldığı tereyağını yakınlarıyla birlikte evlerinin bahçesinde eriten Fatma Erkoç, daha sonra erittiği tereyağından sarı yağ elde ediyor.

Tereyağını bir tencereye koyarak kısık ateşte eriten Fatma Erkoç, önce yağı eritiyor. Daha sonra kaynayan yağın tortularının dibe çökmesini bekliyor. Yağın tortuları dibe çöktükten sonra süzgeç veya kaşık yardımıyla kaynayan yağın üzerinde köpükleri alıyor. Erkoç, son olarak yağı çinko kovalara veya kavanozlara koyarak muhafaza ediyor.

"Sarı yağ yemeklerde kullanılıyor"

Kars'ın Susuz ilçesinde yaşayan Fatma Erkoç, "Kışlık tere yağımızı aldık. Güzel erittik, kaynattık. Sarı yağa çevirdik. Kışında lezzetli, lezzetli, haşılımızda, hangelimizde, yemeklerimizde yiyeceğiz. Sağlıkla yemeği Allah'ım nasip herkese, cümlemize" dedi.

Öte yandan çerisinde laktoz ya da oksitlenmiş kolesterol olmadığından daha sağlıklı olan sarı yağ, A, D, E vitaminleri yönünden zengin. Ayrıca içeriğindeki K2 vitamini kemiklerin güçlenmesini sağlar. Tıpkı Hindistan cevizi yağı gibi zayıflamaya yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. Sindirime de yardımcı olur.

Kars'ta kış sofralarının olmazsa olmazı sarı yağ, tereyağının eritilerek kaynatılmasından elde ediliyor. Karslı kadınlar, her yıl Haziran ayında aldıkları tereyağını sarı yağa dönüştürerek kışın yemek için saklıyor. Kadınların imece usulü erittikleri yağlarla aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar.