Kars'ta Kadınlardan İmece Usulü Erişte Hazırlığı

Kars'ta Kadınlardan İmece Usulü Erişte Hazırlığı
Güncelleme:
Kars'ta kadınlar, kış ayları için imece usulüyle erişte keserek hem geleneksel bir dayanışma sergiliyor hem de köy kültürünü yaşatıyor. Bu buluşmalar, komşuluk ilişkilerini güçlendirirken genç nesillere erişte yapımını öğretiyor.

Kars'ta geleneksel bir dayanışma örneği yaşanıyor. Kadınlar, kışlık erzaklarını hazırlamak için imece usulüyle erişte kesiyor.

Eylül ayının gelmesi, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bu dönemde, Karslı kadınlar bir araya gelerek kış sofralarının vazgeçilmezi olan erişteyi imece usulüyle, yani el birliğiyle hazırlıyorlar. Köy evlerinde toplanan kadınlar, hep birlikte hamur yoğuruyor, açıyor ve tezgahlara serdikleri bembeyaz unlu hamurları özenle keserek erişteye dönüştürüyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde bir araya gelen kadınlar, önce hamurları yoğurdu, daha sonra el birliğiyle hamurları açtı, ardından kışlık eriştelerini kesmeye başladı.

Duraklı köyünde komşularıyla ortaklaşa kış hazırlığı yaptıklarını ifade eden Gülsen Demirkaya, "Arkadaşlarla birlikte toplandık, kış ayları için imecece usulü erişte kesiyoruz. Köyümüzün yemeğidir, kışın yapıyoruz. Erişte aşını, mercimekle yemeğini, patates ile yemeğini yapıyoruz" dedi.

Kars'taki bu geleneğin yalnızca bir mutfak hazırlığı olmadığı, aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olduğu, bu buluşmaların komşuluk ilişkilerini güçlendirdiği ve nesilden nesile aktarılan bir kültürel miras olduğuna dikkat çekiliyor.

Yaşlı kadınlar, gençlere erişte yapımının inceliklerini öğretirken, bir yandan da sohbetler ediliyor, fıkralar anlatılıyor ve ortaya samimi bir dayanışma ortamı çıkıyor.

Doğal ve katkısız gıdaların yeniden önem kazandığı günümüzde, Kars'ta sürdürülen bu gelenek, sadece lezzetli bir erişte üretmekle kalmıyor, aynı zamanda toprağın ve insanlığın köklü değerlerini yaşatmaya devam ediyor. Kesilen erişler, güneşte kurutulduktan sonra kış boyunca tüketilecek ve Kars'ın meşhur kaz etiyle birlikte sofralara lezzet katacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
