Kars'ta 'Hoş Geldin Bebek' Projesi Başlatıldı

Kars'ın Susuz ilçesinde yeni doğan bebeklerin aileleri unutulmadı. Susuz Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Hoş Geldin Bebek" projesi hayata geçirildi.

3294 sayılı kanun kapsamında olan tüm ailelere, bebeklerin her türlü ihtiyaçlarını giderecek şekilde bebek paketi verilmesine başlandı.

Proje kapsamında Kaymakam Muhammed Emin Tutal ve SYDV Müdürü Murat Yeğin İncesu köyü, Karapınar köyü ve Harmanlı köyünde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek vakıf tarafından temin edilen bebek seti hediyelerini takdim etti, yeni doğan bebeklerin ailelerini tebrik ederek vatana, millete ve ailelerine hayırlı olmalarını temenni etti.

Tutal, "Devletimizin şefkat elini her alanda hissettirmek istiyoruz. Yeni doğan bebeklerimizin ailelerine hem moral vermek hem de destek olmak amacıyla bu projeyi başlattık. Ailelerimize hayırlı olsun diyor, tüm bebeklerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Proje çerçevesinde ekiplerin ilçedeki tüm mahalle ve köylerdeki yeni doğan bebekleri ziyaret etmeye devam edeceği öğrenildi. - KARS