Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince; insan ticareti ile zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve bu suçu işleyenlerin yakalanması amacıyla 2 aylık projeli çalışma yürütüldü.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda "insan ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin Etmek" suçlarını işledikleri iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3'ü Türk, 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 mağdur kadın kurtarıldı.

AJANDA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeklere ait 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı