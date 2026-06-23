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Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı! Balogun transfer piyasasını karıştırdı

Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı! Balogun transfer piyasasını karıştırdı
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Monaco'nun yıldız golcüsü Folarin Balogun'un yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Fransız kulübü, 24 yaşındaki ABD'li forvet için 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

  • Folarin Balogun, Monaco'dan bu yaz ayrılmayı planlıyor.
  • Monaco, Balogun için 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Balogun, 2023-24 sezonunda 41 maçta 19 gol ve 5 asist yaptı.

Monaco forması giyen Folarin Balogun'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. The Athletic'in haberine göre ABD Milli Takımı'nın yıldız golcüsü, bu yaz Fransız ekibinden ayrılmayı planlıyor.

DEV KULÜPLER TAKİPTE

24 yaşındaki futbolcuya İngiltere ve İtalya'dan ilgi olduğu belirtilirken, şu ana kadar resmi görüşmelerin başlamadığı ifade edildi. Balogun'un transfer durumunun önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

MONACO'NUN TALEBİ 50 MİLYON EURO

Fransız temsilcisi ise yıldız futbolcusunu kolay bırakmaya niyetli değil. Habere göre Monaco, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Balogun için tam 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

SEZONA DAMGA VURDU

Geride kalan sezonda Monaco formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Balogun, tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 19 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren yıldız forvetin güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

DÜNYA KUPASI ETKİSİ

2026 Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın en önemli hücum kozlarından biri olan Balogun'un, turnuva sonrasında transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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