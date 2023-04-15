Kars'ta, gazeteciler Polis Haftasını kutladı

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler, Polis Haftası nedeniyle Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ı makamında ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Olcay Okan Avşar, yönetim kurulu üyeleri Işık Çapanoğlu, Cüneyt Çelik ve Volkan Karabağ, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ı makamında ziyaret etti.

Genel Sekreter Avşar ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yıldönümünü nedeniyle düzenlendikleri ziyarette Sağdıç ve polis teşkilatının gününü kutladılar.

Genel Sekreter Avşar, polis teşkilatının vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması konusunda çok önemli bir görev üstlendiklerine dikkat çekerek tüm polislerin gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Sağdıç ise Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek gazetecilerin mesai arkadaşları olduklarını ve zorlu koşullarda önemli bir görev ifa ettiklerini ve nazik ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti. - KARS