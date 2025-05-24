Kars'ta Eski Köy Sular Altında Kaldı, Sadece Minare Ayakta

Kars'ta Eski Köy Sular Altında Kaldı, Sadece Minare Ayakta
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt Barajı'nın kapaklarının kapatılması sonucu eski köy sulara gömüldü. Geride sadece cami minaresi kalırken, köy halkı yaşanan duruma üzülerek şahit oluyor.

Kars'ta baraj kapakları kapatıldı. Eski köy sulara gömülürken, geriye sadece cami minaresi kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın kapakları kapatıldı. Su seviyesinin hızla yükselmesi eski köy evlerini, kiliseyi, çarşıyı ve köy okulunun tamamen sular altında kalmasına neden oldu. Geriye sadece köy camisinin minaresi kaldı.

"Çok üzülüyoruz, burada ibadet ediyorduk"

Sarıkamış Barajı'nın yapılmasıyla boşaltılan eski Karakurt köyünden sadece 30'a yakın ev kaldığını ifade eden Casim Aydın, "Burası Karakurt, burası eskiden yaklaşık 30 köyün nahiyesiydi. Sular altında kaldı. Camimizi, ibadethanemizi görüyorsunuz. Minareyi bu şekilde gördüğümüz zaman gerçekten çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

"Minare geçmişin son tanığı"

Su altında kalan evler, sokaklar, tarihi kilise, tarihi çarşı ve okul artık görünmezken, sadece caminin minaresi göğe uzanır şekilde ayakta kaldı. Köyün sembolü haline gelen minare, geçmişin son tanığı olarak duruyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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