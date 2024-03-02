Kars'ta Deprem Haftası etkinlikleri başladı

Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Afad, Emniyet ve Jandarma tarafından Bedesten Bölgesi'nde kurulan stantlarda vatandaşlara "Afet Farkındalık" broşürleri dağıtıldı. AFAD ekiplerinin kullandığı malzemelerin tanıtımları yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte AFAD ekiplerince deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı. AFAD tarafından hafta boyunca bilgilendirme çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan stantlarda ise jandarma ve polis ekiplerince broşür dağıtıldı, bilgilendirilme yapıldı. - KARS