Haberler

Kars'ta Asansör Boşluğuna Düşerek Ölen Gencin Cesedi, 2 Gün Sonra Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta 26 yaşındaki Savaş Güzel, denetimli serbestlik müdürlüğüne imza atmak için geldiği sırada 5'inci kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. İki gün sonra cansız bedeni bulundu.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne imza atmak için gelen 26 yaşındaki Savaş Güzel, iddiaya göre 5'inci kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Güzel'in cansız bedeni binada görevli personel tarafından olaydan 2 gün sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerinde bulunan Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında meydana geldi. "Yaralama" suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel, rutin imza işlemi için müdürlüğe geldi. İşlemlerini tamamlayan Güzel, iddiaya göre 5'inci kattan aşağı inmek için asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.

Olayın üzerinden geçen 2 günün ardından binada görevli personel, olayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Savaş Güzel'in cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği kesinleşen Güzel'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesinin kayıp ihbari nedeniyle her yerde aranan gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname

Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?

Kaçacak delik aradı: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname

Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam