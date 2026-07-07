Kars'ta duygulandıran bayrak sevgisi: Aynı aileden iki kuşak, 7 yıl arayla valilik önünde Türk bayrağını öptü

Kars'ta Valilik makamı önünde yaşanan anlamlı anlar, Türk bayrağına duyulan sevgi ve bağlılığın kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Vali Ziya Polat'ın makam aracında bulunan Türk bayrağını öperek gündem olan 62 yaşındaki Neriman Öztürk, o anların perde arkasını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Öztürk'ün açıklamaları, bayrak sevgisinin ailelerinde bir gelenek haline geldiğini ortaya koydu.

Üç çocuk annesi, beş torun sahibi Neriman Öztürk, Türk bayrağının kendisi için yalnızca bir sembol olmadığını, hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Bayrak sevgisini yalnızca çocuklarına değil torunlarına da aşıladığını anlatan Neriman Öztürk, en büyük torunu Ali Kerem Öztürk'ün henüz 5 yaşındayken Valilik önündeki Türk bayrağını öptüğünü söyledi.

Torununa küçük yaşlardan itibaren bayrağın önemini anlattığını belirten Öztürk, "Bebekken kucağıma alır, 'Ali Kerem, o bayrak bizim namusumuz. O olmazsa biz olmayız' derdim. Torunum da her sabah kalkar bayrağa öpücük gönderir, selam verirdi. Çok şükür çocuklarımızı da, torunlarımızı da vatana ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Neriman Öztürk'ün anlattıkları, yıllar önce yaşanan anlamlı bir anıyı da yeniden gündeme getirdi. Öztürk'ün torunu Ali Kerem Öztürk, 14 Şubat 2019 tarihinde henüz 5 yaşındayken yine Kars Valiliği önünde bulunan Türk bayrağını öperek büyük takdir toplamıştı.

Aradan geçen 7 yılın ardından bu kez aynı noktada babaannesi Neriman Öztürk'ün Türk bayrağını öpmesi, aynı ailede bayrak sevgisinin kuşaktan kuşağa aktarıldığını gösteren anlamlı bir tablo oluşturdu.

Neriman Öztürk, en büyük hedeflerinin çocukları ve torunlarını vatanına, milletine bağlı, faydalı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi. Öztürk, kendisini makamında ağırlayan Kars Valisi Ziya Polat'a da teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı