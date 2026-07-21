Kars Valisi Ziya Polat'tan bağımlılıkla mücadelede net mesaj

Kars'ta bağımlılıkla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla Vali Ziya Polat'ın başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni dönem yol haritası ele alındı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya bağımlılıkla mücadele alanında görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kurulda, "Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı", "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı" ve "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilen faaliyetler ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, yılın ikinci yarısında uygulanacak projeler, eğitim faaliyetleri, denetimler, farkındalık çalışmaları ve kurumlar arasında yürütülecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

"Üç alanda kapsamlı mücadele"

Kurulda, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik tedbirlerinden ibaret olmadığına dikkat çekilerek; önleyici eğitimler, rehabilitasyon hizmetleri, aile bilgilendirme programları ve sosyal destek mekanizmalarının da mücadelenin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Uyuşturucuyla mücadelede kolluk kuvvetlerinin operasyonlarının yanı sıra gençleri bilinçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılması, davranışsal bağımlılık kapsamında özellikle teknoloji, internet ve dijital oyun bağımlılığına yönelik farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması, tütün bağımlılığıyla mücadelede ise sigara kullanımının azaltılmasına yönelik eğitim ve denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi konuları ele alındı.

Kurul üyeleri, kurumların kendi sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmaları paylaşarak mevcut uygulamaların etkinliğini değerlendirdi ve yeni döneme ilişkin önerilerde bulundu.

"Kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek"

Toplantıda bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşmanın en önemli unsurlarından birinin kurumlar arası koordinasyon olduğu ifade edildi. Bu kapsamda eğitim, sağlık, güvenlik, gençlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere tüm paydaş kurumların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Özellikle risk grubundaki çocuk ve gençlere yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların artırılması, ailelerin bilinçlendirilmesi, okullarda sürdürülen eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan farkındalık faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

"Bağımlılığın her türlüsüne karşı kararlı mücadele sürecek"

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Kars Valisi Ziya Polat, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Vali Polat, "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılığın her türlüsüne karşı korunması için verilecek mücadeleyi taviz vermeden, kararlılıkla ve titizlikle sürdüreceğiz" dedi.

İlgili kurumlara da talimat veren Vali Polat, uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıklarla mücadelede tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesini, eğitimden denetime, bilinçlendirme çalışmalarından rehabilitasyon hizmetlerine kadar her alanda çalışmaların hassasiyetle yürütülmesini istedi.

Toplantı, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak eylem planlarının değerlendirilmesi ve kurumlar arasında iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı