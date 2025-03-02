İsrail'den Ramazan'ın başında skandal karar

İsrail'den Ramazan'ın başında skandal hamle! Tamamını iptal ettiler
Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı

Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti için karar verildi
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu

Kars'ta Afet Farkındalık Eğitimi ve Deprem Tatbikatı Düzenlendi

Kars'ta Afet Farkındalık Eğitimi ve Deprem Tatbikatı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta AFAD tarafından vatandaşların afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla afet farkındalık eğitimi ve deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi. Katılımcılara afetler sırasında alınması gereken önlemler ve AFAD Acil Mobil Uygulaması'nın kullanımı hakkında bilgi verildi.

Kars'ta, vatandaşların afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından 'Afet Farkındalık Eğitimi ve Deprem Anı Tatbikatı' düzenlendi.

Afad eğitmenleri tarafından Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine Afet farkındalık eğitimi ve Deprem anı tatbikatı yapılarak, AFAD acil mobil uygulaması kullanımı tanıtıldı. Etkinlik kapsamında, katılımcılara afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Tatbikat sırasında, olası bir deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. 'Çök-Kapan-Tutun' yöntemi anlatılarak katılımcılarla birlikte tatbikat gerçekleştirildi. Yetkililer, afet anında paniğe kapılmadan doğru hareket etmenin hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Eğitimde ayrıca, 'AFAD Acil Mobil Uygulaması' tanıtılarak, uygulamanın afet anında nasıl kullanılabileceği detaylı şekilde anlatıldı. AFAD yetkilileri, herkesin bu uygulamayı telefonlarına indirerek acil durumlarda hızlı bir şekilde destek alabileceklerini kaydetti.

Yetkililer, afet farkındalık eğitimlerinin ve tatbikatlarının ilerleyen günlerde farklı kurum ve kuruluşlarda da devam edeceğine dikkat çekti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Biri Hristiyan hurma paketliyor, diğeri Müslüman Ramazan'dan rahatsız
img

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
img

Bu fotoğrafın faturası Okan Buruk'a ağır oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teravih namazında doğal gaz sıkıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Teravihte korku dolu anlar! Cemaat apar topar hastaneye kaldırıldı
Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler

Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı! İstifa mesajı çok ilginç

Zorlu Holding CEO'su gözaltında! İstifa mesajı çok ilginç
AK Parti kaynaklarından uyarı: İran, İmralı sürecinden rahatsız

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili kritik uyarı: O ülke harekete geçebilir
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.