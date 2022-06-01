Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor - Haberler

Kars AFAD İl Müdürlüğü tarafından "Temel Afet Bilinci Eğitimi" sonrası yapılan uygulamalı eğitimler devam ediyor.

Gönüllülere yönelik düzenlenen eğitimler çerçevesinde Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi Mevkii'nde eğitim düzenlenerek, gönüllülere insani yardım, çadır kurulumu, arama ve kurtarma, yangın söndürme ve ilkyardım konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, vatandaşlara çağrıda bulundu. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın AFAD ailesine dahil olmaları için gönüllü olmalarını rica ederiz." denildi.

AFAD Gönüllüsü Kimdir?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel