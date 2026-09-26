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Kars Susuz'da İncilipınar köyünde SSB beton yol yapım çalışması başlatıldı

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Kars Susuz'da İncilipınar köyünde SSB beton yol yapım çalışması başlatıldı
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Kars'ın Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyünde SSB beton yol yapım çalışması başlatıldı. Proje, köy ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi, kış şartlarında dayanıklı yol altyapısı sağlamayı hedefliyor.

Susuz'da ulaşım konforunu artırmak ve köy yollarının daha güvenli hale getirilmesini sağlamak amacıyla SSB beton yol yapım çalışması başlatıldı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın himayelerinde, Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) yol uygulamasıyla köy ulaşımında önemli bir iyileştirme yapılması hedefleniyor.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyünde yürütülen çalışma kapsamında yol güzergahında gerekli hazırlıkların ardından beton serim işlemlerine geçilirken, ekiplerin çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürdüğü belirtildi.

Özellikle kış şartlarının ağır geçtiği Kars'ta köy yollarının dayanıklılığının artırılması, vatandaşların yıl boyunca daha güvenli ve rahat ulaşım sağlayabilmesi açısından önem taşıyor. SSB beton yol uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte İncilipınar köyünün ulaşım altyapısının daha güçlü hale gelmesi bekleniyor.

Kars genelinde kırsal yerleşimlerin ulaşım imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyündeki proje de bu çalışmaların önemli ayaklarından birini oluşturuyor.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından İncilipınar köyü sakinlerinin daha güvenli, konforlu ve dayanıklı bir yol güzergahına kavuşması hedefleniyor. Yetkililer, yürütülen yol yapım çalışmasının Susuz ilçesine ve İncilipınar köyüne hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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