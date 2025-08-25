Kars'ın Vazgeçilmez Düğün Aşçısı: Gürbüz Yaprak

Kars'ta yaşayan 78 yaşındaki Gürbüz Yaprak, tam 30 yıldır düğünlerin vazgeçilmezi olan düğün yemeklerini hazırlayarak yöre halkının en mutlu günlerine lezzet katıyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Sulakbahçe köyünde yaşayan Gürbüz Yaprak, gençliğinden bu yana devam ettirdiği mesleğiyle tanınıyor. 30 yılı aşkın süredir yörenin en çok tercih edilen aşçısı olan Yaprak, sadece bir aşçı değil, aynı zamanda yöresel lezzetlerin de adeta bir koruyucusu. En çok tercih edilen yemeği, yanında yufka ve salatayla servis edilen haşlama et ve pilav.

Her bir düğün yemeğinin özenle hazırlandığını ifade eden Gürbüz Yaprak, yemeğin lezzetinin sırrının, içine katılan sevgi ve emek olduğunu belirtiyor. Yaprak, "Akyaka ve tüm köylerinde düğün yemeklerini ben yapıyorum. Ağaç ateşiyle yapıyorum. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor" dedi.

Öte yandan düğün sahipleri de Yaprak'ın hazırladığı yemeklerin hem lezzetli hem de doyurucu olduğunu ve bu nedenle düğünlerinde başka bir aşçı arayışına girmediklerini dile getiriyor.

Sulakbahçe köyü ve çevresinde, Gürbüz Yaprak'ın kazandan çıkan lezzetleri, yıllardır düğünlerin ve özel günlerin unutulmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Yaprak, 30 yıllık tecrübesiyle sadece yemek pişirmiyor, aynı zamanda yüzlerce ailenin mutluluğuna da ortak oluyor. - KARS