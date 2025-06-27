Kars İl Emniyet Müdürü Özel Güvenlik Görevlilerini Ağırladı

Kars İl Emniyet Müdürü Özel Güvenlik Görevlilerini Ağırladı
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Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Özel Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti. Başarı gösteren görevlilere belge verildi ve başarılar dilendi.

Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti.

26-30 Haziran 2025 Özel Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon (KAAN) Uygulaması kapsamında başarı gösteren Özel Güvenlik görevlilerini makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti.

Emniyet Müdürü Saka, Harakani Havalimanında görevli İsmail Zer ve Sevcan Şeker'i aranan şahsın yakalanmasında göstermiş oldukları başarıdan dolayı Başarı Belgesi, 20 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak hizmet veren Cengiz Akbulak'ı yaptığı özverili çalışmalarından dolayı Teşekkür Belgesi ile ödüllendirdi, Saka, özel güvenlik personellerine görevlerinde başarılar diledi.

Saka, ziyaret sonrasında özel güvenlik personeliyle bir de hatıra fotoğrafı çekildi. Özel güvenlik personelleri daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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