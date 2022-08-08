Kars haberleri | Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı Kars habere göre Peygamber Efendimiz'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin bin 383'üncü yılı nedeniyle Kars'ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Peygamber Efendimiz'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin bin 383'üncü yılı nedeniyle Kars'ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi havadan görüntülendi. Kerbela şehitlerini anma programı, sabah Hz. Ali Çarşı Camii ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Camii önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Vatandaşlar daha sonra Faikbey Caddesi'nden Kars Garnizon Şehitliği önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincir vurdu. 1,5 saat süren yürüyüşte okunan mersiyeleri dinleyen vatandaşlar ise gözyaşlarına boğuldu. Anma programına katılanlar, Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüdü. Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste gruplarının mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu. Kars'ta binlerce kişinin katıldığı anma etkinlikleri havadan görüntülendi. Düzenlenen etkinliğe Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile binlerce vatandaş katıldı. - KARS İhlas Haber Ajansı / Yerel Hz. Hüseyin Kars Yerel Haberler

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