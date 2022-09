Kars haberleri... Kars Adliyesi'nde adli yıl açılışı yapıldı

Kars'ta 2022-2023 adli yılının açılışı için tören düzenlendi.

Törene Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Kars Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Köse, Kars İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt, hakimler ve savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, yeni bir adli yıla daha başladıklarını ve düzenlenen bu açılış programının kendilerine mesainin ilk gününde büyük enerji olacağını söyledi.

Amanvermez, "Bu adli yılda da daha evvelden olduğu gibi Kars Adliyesi olarak Başsavcılığımızla, mahkemelerimizle ve tüm bağlı birimlerimizle, kuruluşuyla yargı teşkilatına güç katan İdare Mahkememizle, adaletin tesisi, adil bir yargı, adalet hizmetinin zamanında sunulması adına üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu hususta hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle yeni adli yılın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bütün çalışma arkadaşlarıma ve özellikle milletimize hayırlı olsun" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Köse, "Büyük ölçüde yenilenen hakim ve savcı kadrosuyla Kars Adliyemizde 2022-2023 adli yılına bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Her zaman olduğu gibi bu adli yılda da milletimizin yargı teşkilatımızdan en büyük beklentisi elbette ki adaletin bir an önce, gecikmeksizin ve en doğru şekilde tecellisi olacaktır. Gerektiğinde gecelerini gündüzüne katarak mesai menfuru gözetmeksizin canhıraş çalıştıklarına bizzat yakinen şahitlik ettiğimiz hakim ve savcı meslektaşlarımızın, yakın çalışma arkadaşlarımızın çalışmaları her zaman takdire şayan olmuştur. Ayrıca bu yıl itibariyle faaliyete başlayan İdare Mahkememizin başta kıymetli başkanı olmak üzere idare hakimlerimize ve yakın çalışma arkadaşlarına da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Adaletin toplum hayatının, insan mutluluğu ve huzurunun vazgeçilmez bir koşulu olduğuna dikkat çeken Kars İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, "Adalet mülkün temelidir ilkesi yüzyıllar önce söylenmiş ve bugüne kadar gerek gerçekliğini gerekse değerini hiçbir zaman yitirmemiş bir ilkedir. En ilkel toplumlarda bile kendisini hissettirmiş olan adalet duygusu insanlığın esasında ortak malıdır. "Toplum yaşamı adalet ile sonsuzlaşır, adaletsizlikle yıkılır" diyenleri tarih her daim haklı çıkarmıştır. Biz İdare Mahkemesi olarak özellikle adalet bizim Kutup Yıldızımız, devletin temeli, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkemiz, doğruluk, dürüstlük, bilgelik, ciddiyet, anlayış ve kavrayışı, yükseklik, çalışkanlık düsturumuz, hakkı ve hukuku hakim kılmak, hukukun üstünlüğüne tavizsiz bir bağlılıkla hiçbir etki altında kalmadan bağımsız ve tarafsızca hakkı ortaya koymak, şapkayı başa ayakkabıyı ayağa koymak amacıyla hareket edeceğiz. Bunların hiç birini unutmadık, hiçbir zamanda unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanları 2022-2023 adli yılının ilk mesaisine başladılar. - KARS