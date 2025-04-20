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Kars Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kars Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yargıç Harmankaya, 41 oyla tekrar seçildi. Başkan Harmankaya, gazetecilik mesleğini görünür kılmak için çalışacaklarını açıkladı.

Kars Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'na bağlı Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu, cemiyet binasında yapıldı. Divan başkanlığını Salih Şahin'in üstlendiği genel kurulda, gündem maddeleri görüşüldükten sonra seçimlere geçildi.

Toplam 68 üyenin bulunduğu cemiyetin seçiminde 41 gazeteci oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda üyeler mevcut başkan Yargıç Harmankaya ile devam dedi.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, gazetecilik mesleğini şehirde daha görünür kılmak ve meslektaşlarının sorunlarına çözüm üretmek için çalışacaklarını belirtti.

Harmankaya, "Şehirde gazetecilik kimliğini öne çıkararak meslektaşlarımızın her türlü sorunlarının çözümü için cemiyet olarak hep birlikte çalışacağız. Bu bir ekip işidir. Yapılan seçimin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" dedi.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ise şöyle oluştu.

Salih Şahin Başkan Yardımcısı, Işık Çapanoğlu Başkan Yardımcısı, Okan Olcay Avşar Genel Sekreter ve Cüneyt Çelik Sayman. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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