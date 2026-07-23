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Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi'nin Yeni Sayısı yayımlandı

Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi'nin Yeni Sayısı yayımlandı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yayımlanan Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi (KARES), 2026 yılı 1. sayısını okuyucuyla buluşturdu. Dergide farklı üniversitelerden akademisyenlerin özgün çalışmaları yer alıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından yayımlanan ve sosyal bilimler alanındaki nitelikli akademik çalışmaları bilim dünyasıyla buluşturan Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi (KARES), 2026 yılı 1. sayısı okuyucuyla buluştu.

2023 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki sayı olarak yayımlanan KARES; tarih, edebiyat, sanat, kültür ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde özgün araştırmaları bilim dünyasına kazandırarak akademik literatüre katkı sunmayı sürdürüyor. Uluslararası hakemli dergi olan KARES'in Baş Editörü Prof. Dr. Yücel Namal, yeni sayının hazırlanma sürecinde özgün bilimsel çalışmaların alana kazandırılmasını temel ilke edindiklerini belirterek, yayımlanan her makalenin titizlikle değerlendirme sürecinden geçirildiğini ifade etti. Prof. Dr. Namal, 2026 yılı ilk sayısında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarına yer verildiğini, değerlendirme süreçlerinin ise yine çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri tarafından yürütüldüğünü söyledi.

KARES'in yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası akademik çevrelerde de sosyal bilimler alanındaki bilgi birikimine katkı sunmayı hedeflediğini vurgulayan Prof. Dr. Namal, derginin yayımlanmasına sağladığı destek dolayısıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu. Namal ayrıca, yeni sayının hazırlanmasında emeği bulunan yazarlara, hakemlere, danışma kurulu üyelerine, dil redaksiyon kuruluna, yayın kuruluna, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ve yayınevi ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederek, 2026 yılı 1. sayısının bilim dünyasına ve tüm araştırmacılara hayırlı olmasını temenni etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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