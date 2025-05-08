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Karatepe Yazıtları UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Kaydedildi

Karatepe Yazıtları UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Kaydedildi
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Osmaniye'deki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki Anadolu ve Fenike dillerinin yazıtları, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi. Bu önemli eser, Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70'inci eser olma özelliğini taşıyor.

"Karatepe Yazıtları" UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne miras olarak kaydedildi

OSMANİYE - Osmaniye'deki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki Anadolu ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi.

Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlar Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda. UNESCO Yürütme Kurulu'nun Paris'te gerçekleştirilen 221. oturumunda alınan kararla, Karatepe-Aslantaş Yazıtları "Karatepe Yazıtları" adıyla UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70'inci eser oldu.

Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde bulunan yazıtların UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesinde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda. UNESCO yürütme kurulunun Paris'te gerçekleştirilen 221'inci oturumunda alınan kararla Karatepe Aslantaş yazıtları, 'Karatepe Yazıtları' adıyla UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne, Türkiye'den kaydedilen 70'inci eser oldu. Osmaniye'miz her anlamda tarihin çok eskilerine giden yerleşim yerlerine ve çok sayıda tarihi esere sahip bir yerdir. Bunun en önemli örneklerinden biri olan Aslantaş Açık Hava Müzemizdeki yazıtların bu listeye girmesinin, buradaki eserlerin korunması anlamında çok kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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