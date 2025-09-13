Haberler

Karateke'de Çevre Kirliliği İddiaları Büyüyor

Karateke'de yasadışı çöp dökümü iddialarıyla ilgili Jandarma'nın müdahalesine rağmen yasadışı faaliyetlerin devam ettiği belirtiliyor. Yerel halk, duruma isyan ediyor ve acil önlem talep ediyor.

Karateke'de yaşanan çevre kirliliğine ilişkin iddialar "pes" dedirtti. Sabah saatlerinde Jandarma ekiplerinin Karateke mera alanında yasadışı döküm yaptığı iddia edilen 6 çöp tırına müdahale etmesine rağmen, bölgedeki yasadışı döküm faaliyetlerinin göz göre göre devam ettiği ileri sürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde Karateke mera alanına yasadışı olarak çöp döküldüğü yönündeki ihbarlar üzerine Jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. İddialara göre, mera alanına çöp boşaltmakta olan 6 tır durduruldu. Tır şoförleri, yasadışı döküm yaptıkları iddiasıyla ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Ancak jandarmanın bu müdahalesinin bile caydırıcı olmadığı iddia edildi. Müdahalenin üzerinden saatler geçmesine rağmen, bölgeden gelen anlık görüntülerde yeni tırların aynı alana gelerek pervasızca çöp dökmeye devam ettiği görüldü. Jandarma tarafından el konulan tırların hemen yakınına döküm yapılması, yasadışı faaliyeti yürütenlerin cüretkarlığını gözler önüne serdi.

Bölge halkı tepkili

Bölgedeki hayvan otlatma ve doğal yaşam alanı olan meranın adeta bir çöplüğe çevrilmesi, çevre halkının büyük tepkisini çekiyor. Duruma isyan eden bir vatandaş, "Jandarma sabah geliyor, suçüstü yapıyor, şoförleri alıp götürüyor ama arkası kesilmiyor. Bu nasıl bir cüret, nasıl bir kanun tanımazlıktır? Gözümüzün önünde doğamızı katlediyorlar. Acilen kalıcı bir önlem alınmasını istiyoruz," diyerek tepkisini dile getirdi.

Yetkililerin, gözaltındaki şoförlerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmesi ve organize çevre suçunun arkasındaki asıl sorumlulara ulaşması beklenirken, bölgede daha caydırıcı ve kalıcı tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
