Karatay Belediyesi'nden çocuklara özel Ramazan heybesi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Ramazan ayında 20 bin Karataylı çocuğa "Ramazan Heybesi" hediye edecek. Eğlendirici, bilgilendirici, öğretici içeriklerinin yanında daha birçok sürprizin bulunduğu bu özel hediyeler için kayıtlar alınmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların Ramazan heyecanı ve coşkusunu yaşamasını isteyen Karatay Belediyesi, çocuklar için özel bir sürpriz hazırladı. "Ramazan Heybeleriniz Hazır" projesi kapsamında Karatay Belediyesi, ramazan.karatay.bel.tr adresine kayıt yaptıran 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılı doğumlu 20 bin Karataylı çocuğa "Ramazan Heybesi" hediye edecek. Hazırlanan "Ramazan Heybesinin" içerisinde; Ramazan Günlüğü, Ramazan süsü, Ramazan Fitresi Çocuk Kumbarası, bileklik ve iftariyelik gibi eğlendirici, bilgilendirici, öğretici daha birçok sürpriz hediyeler bulunuyor.

"Çocuklarımızın ramazan heyecanı ve sevincine ortak oluyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayında çocukları hem mutlu etmeyi hem de onları bu özel ayın heyecanına ortak etmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Ramazan ayının Konya'da bir başka yaşandığını aktaran Başkan Hasan Kılca, "Ramazan ayının inancımızda ve medeniyetimizdeki yeri apayrıdır. Bu mübarek ay öncesinde Konya'mız, tüm mahalle ve sokaklarıyla bu özel aya hazırlanıyor. İftar ve sahur sofraları, teravih namazı, Kadir Gecesi gibi daha pek çok güzelliğiyle bu mübarek ay, hepimiz için büyük bir coşku ve heyecanla yaşanıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu eşsiz değerler ve geleneklerimizi çocuklarımıza da aktarmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığımız Ramazan Heybesi projesini bu Ramazan'da da sürdürüyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarımızın ramazan sevincine, heyecanına ortak olmak için hazırladığımız eğlence ve sürpriz dolu Ramazan Heybelerimizi hazırladık. Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine birlik ve beraberlik içerisinde, bu güzelliği doya doya yaşayacağımız ve bayramlaşma sevinciyle tamamlayacağımız bir Ramazan ayı diliyorum" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel