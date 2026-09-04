Karapınar'da Tüberküloz Taramaları Devam Ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde, hastalıktan ari işletmelerde tüberküloz hastalığına yönelik tarama ve test çalışmaları devam ediyor.

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren hastalıktan ari işletmelerde, hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların erken teşhis edilmesi amacıyla kontroller gerçekleştiriliyor. Hayvan sağlığı personelince yürütülen çalışmalar kapsamında işletmelerde gerekli sağlık taramaları ve tüberküloz testleri titizlikle uygulanıyor. Çalışmalarla hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması, sağlıklı hayvancılığın desteklenmesi ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, hayvan hastalıklarıyla mücadelede düzenli kontrollerin ve erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilerin yürütülen çalışmalara destek vermesinin önemine dikkat çekti. Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla hastalıkların kontrolü ve önlenmesine yönelik saha çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı