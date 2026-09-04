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Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı Haber Videosunu İzle
Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
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Bir sünnet düğününde kaydedilen görüntüler, kutlamadan çok yapılan gösterişle dikkat çekti. Sünnet çocuğunun annesi salona taht üzerinde taşınarak girerken, törene elinde canlı yılan taşıyan bir dansöz eşlik etti. “Sünnet annesi olma sırası bana gelmiştir” notuyla paylaşılan görüntüler, kutlamalardaki gösterişin geldiği noktaya yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Geleneksel bir tören olan sünnet düğünleri, son dönemde sosyal medyada etkileşim toplama hırsının ve kontrolsüz gösteriş merakının birer sahnesine dönüşmeye devam ediyor. Son Bir annenin, oğlunun sünnet törenine kralları aratmayan bir taht üzerinde ve elinde canlı yılan taşıyan bir dansöz eşliğinde girmesi, kutlamalardaki abartı arşa yükseltti.

TAHT ÜSTÜNDE BİR ANNE

Sünnet törenlerinin asli öznesi olan çocukları tamamen gölgede bırakan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Etkinliğin merkezindeki çocuğu unutturan organizasyonda anne, salona krallara layık bir tahtın üstünde taşınarak giriş yaptı. Abartının dozunu bir adım daha öteye taşıyan aile, bu girişe bir de canlı yılanla şov yapan dansözü dahil etti.

EGO TATMİNİ ELEŞTİRİSİ

"Sünnet annesi olma sırası bana gelmiştir" notuyla gururla paylaşılan görüntüler yoğun eleştirilere maruz kaldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, çocukların bahane edilerek yetişkinlerin kendi gösteriş arzularını ve egolarını tatmin etmesini eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com
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