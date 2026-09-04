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İran'dan ABD'ye sert yanıt: Savaşı başlatan sizsiniz

İran'dan ABD'ye sert yanıt: Savaşı başlatan sizsiniz
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İranlı yetkili Azizi, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in 'akaryakıt fiyat artışı İran'ın gemilere ateş açmasından kaynaklanıyor' sözlerine tepki göstererek, 'Hikayeyi baştan anlatın, bu savaşı başlatan sizsiniz' dedi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kısıtlanması petrol fiyatlarını yükseltti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in akaryakıt fiyatlarındaki artıştan İran'ı sorumlu tutmasına tepki gösterdi. Azizi, "Hikayeyi baştan anlatın. Asla unutmayın, bu savaşı başlatan sizsiniz." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında devam eden gerilime bu kez petrol ve akaryakıt fiyatları üzerinden karşılıklı açıklamalar eklendi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'ı suçlayan açıklamalarına yanıt verdi.

"BU SAVAŞI BAŞLATAN SİZSİNİZ"

Vance'in ABD'deki yüksek akaryakıt fiyatlarının nedenini İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarına bağlayan sözlerini alıntılayan Azizi, şu ifadeleri kullandı:

"Hikayeyi baştan anlatın. Asla unutmayın, bu savaşı başlatan sizsiniz."

VANCE İRAN'I SUÇLAMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yüksek akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Vance, "Akaryakıt fiyatlarının çok yüksek olmasının nedeni İranlıların ticari gemilere ateş açmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

HÜRMÜZ'DEKİ KISITLAMALAR PETROL AKIŞINI VURDU

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri büyük ölçüde kısıtladı. 17 Haziran'da İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ardından geçişlere yeniden izin verildi.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların ardından çatışmaların 8 Temmuz'da yeniden alevlenmesi üzerine İran, 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri yeniden kısıtladı.

Dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip boğazdaki kısıtlamalar bölgeden petrol akışını büyük ölçüde sekteye uğratırken, küresel petrol fiyatları üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Kaynak: AA
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