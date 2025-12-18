Karapınar'da umre yolcuları dualarla uğurlandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde 97 umre yolcusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama programında İlçe Müftüsü Dr. Fuat Ateş, kutsal toprakların yaşanarak idrak edilmesi gerektiğini vurguladı. Program, dualar ve gözyaşlarıyla tamamlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen uğurlama programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Karapınar İlçe Müftüsü Dr. Fuat Ateş, kutsal toprakların anlatılarak değil, yaşanarak idrak edileceğini vurguladı. Yapılan duaların ardından umre adayları, yakınlarının gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı. - KONYA
