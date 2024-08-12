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Karamanlı Akademisyenin Filistin'e Destek Marşları Dünya Genelinde İlgi Görüyor

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Budak'ın, Aksa Tufanı ve Hamas Marşı isimli eserleri dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle dinleniyor.

Karaman'da bir akademisyenin, Filistinlilere destek olmak için yazıp söylediği "Aksa Tufanı" ve "Hamas Marşı" isimli eseri dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle söylenip dinleniyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Budak'ın, 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı ile ilgili Filistinlilere destek olmak amacıyla yazıp söylediği marşlar dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle dinleniyor.

"Bizim derdimiz, davamız Kudüs ve Mescid-i Aksa"

Uzun yıllardır müzikle uğraştığını ifade eden Doç. Dr. Fatih Budak, "2008 yılından bu yana profesyonel olarak müzik hayatının içerisindeyim ve bugüne kadar yapmış olduğum birçok albüm var. Müzik hayatına başladığımızdan bu yana bizim derdimiz hep Kudüs ve Filistin oldu. Özellikle 7 Ekim'de Aksa Tufanı başlamasıyla bu hassasiyetimiz biraz daha arttı. Aksa Tufanı ile ilgili parçalara baktığımda, eserlerde Aksa Tufan'ının ağıtlar destanı gibi anlatıldığını gördüm. Biz de bunun bir ağıt değil zafer olduğunu biliyorduk ve bu hassasiyetle Aksa Tufanı isimli eserimizi yaptık, ardından da Hamas Marşı isimli marşımızı yaptık. Bizim derdimiz ve davamız Kudüs ve Mescid-i Aksadır. Devletimiz ve milletimizin de bu konuda hassas olduğunu biliyoruz ve bu acıları yaşıyoruz. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu hassasiyeti ön plana çıkarmak istedik ve kardeşlerimize sesimizle, soluğumuzla bir nebze de olsa destek olmak için bu marşları yaptık" diye konuştu.

"Bu marşlarla birlikte zafer havasına girildi"

Eseri yaptıktan sonra olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Budak, "Aksa Tufanı eserini yazıp söyledikten sonra özellikle çok ilgi gördü. Herkes Aksa Tufanı'nı bir ağıt olarak algılıyordu ve slow eserler yapılıyordu. Bizim eserimiz sadece Türkiye'de değil, Almanya, Azerbaycan, Filistin'de de dinlenmeye başladı ve çok güzel tepkiler aldık. Bu parçayla birlikte zafer havasına girildi. Biz bu eserle Aksa Tufanı'nı bir zafer olarak görüyoruz şeklinde geri dönüşler oldu. Tabii bu da bizi çok mutlu etti" dedi.

"Ülkemizden ve yöneticilerimizden Allah razı olsun"

"Devletimizden Allah razı olsun" diyen Doç. Dr. Fatih Budak, "7 Ekim'den bu yana baktığımız zaman bu davaya sahip çıkan belli başlı ülkeler var ve bu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ülkemizden ve yöneticilerimizden Allah razı olsun. Devletimiz ve milletimiz tabii ki bu konuda çok daha hassas. Biz de bu minvalde çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu eserleri de orada canla başla cihat eden kardeşlerimize armağan ediyoruz. İnşallah Rabbim onlara zafer nasip eylesin" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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