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Karaman'da öğrenciler Filistin için panayır kurdu, tüm gelir ihtiyaç sahiplerine gidecek

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Karaman'da öğrenciler Filistin için panayır kurdu, tüm gelir ihtiyaç sahiplerine gidecek
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Karaman'da Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı Filistin temalı resim sergisi ve hayır panayırı açıldı. Öğrenciler ve velilerin katkılarıyla kurulan stantlardan elde edilecek gelirin tamamı Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Karaman'da ortaokul öğrencileri tarafından Filistin'e destek amacıyla hayır panayırı ve resim sergisi düzenlendi.

Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Filistin temalı resim sergisi açılırken yiyecek stantları da kuruldu. Öğrenciler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan hayır panayırına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, stantları gezerek etkinliğe destek verdi.

Hayır panayırından elde edilecek gelirin tamamının Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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