Karaman'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri

Karaman'da gerçekleştirilen 749. Türk Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu bir konser verdi. Etkinlikler kapsamında çeşitli kültürel aktiviteler de düzenlenecek.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla, 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü kentte törenlerle kutlanıyor. Kutlamaların ikinci gününde, Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından bir konser verildi. Konserde, "Çırpınırdın Karadeniz", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Razıysan Gel" gibi birçok şarkı seslendirdi. Dinleyiciler, alkışlarla ritim tutarak şarkılara eşlik etti.

Konseri, vatandaşlarla birlikte Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve protokol üyeleri de izledi.

Dil bayramı dolayısıyla kentte spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve resim sergisi açılışları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
