Anne desteğiyle er meydanında dört kardeş

Erzurum'un Narman ilçesinde düzenlenen karakucak güreşlerinde er meydanına çıkan ikisi ikiz 4 kardeşin annelerinin saha kenarından verdiği destek ve performans izleyenlerin ilgi odağı oldu.

"Sümmani'den Peribacaları'na Kültür Yolu Festivali" kapsamında düzenlenen karakucak güreşleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Güreşlerde başpehlivanlığı Kenan Gör elde ederken, anne Esma Durgun meydanda mücadele eden dört oğluna verdiği destekle dikkat çekti. Güzel görüntülere ve kıran kıran geçen maçlara sahne olan er meydanı, ünlü cazgır Fuat Özbayın sunumu ile renklenirken, kilo ve yaşları tutmayan iki minik güreşçi Arda Akyüz ve Eymen Akbulut için özel bir maç yapıldı.

Dört oğlunun da Karakucak güreşiyle ilgilenmesi nedeniyle müsabakaları büyük bir heyecanla takip eden anne Esma Durgun, çocukları güreş meydanına çıktığında yerinde duramadı. Kenardan oğullarına moral veren Durgun, müsabakalar boyunca duaları ve alkışlarıyla evlatlarına destek oldu. Güreşi çok sevdiğini belirten Esma Durgun, dört oğlunun da güreşçi olmasından büyük gurur duyduğunu ifade etti. Durgun, "Dört oğlum da güreşiyor. Onların güreş meydanına çıkması beni hem çok heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. Her zaman onların yanında olacağım. Başarılarıyla gurur duyuyorum" dedi.

Anne Durgun'un müsabakalar boyunca oğullarına verdiği destek, güreş alanındaki izleyicilerin de ilgisini çekti. Dört kardeşin aynı meydanda mücadele etmesi, festivalin renkli görüntülerinden biri oldu. Yusuf, Yakup ve ikiz kardeşler Emre ile Azat annelerinin verdiği destekler başarıyı yakaladıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı