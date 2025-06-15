Karaelmas Ekspresi Yolcuları Yöresel Lezzetlerle Tanıştı

Karaelmas Ekspresi Yolcuları Yöresel Lezzetlerle Tanıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte, Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları, yöresel lezzetler ve Batı Karadeniz mutfağı ile tanışma fırsatı buldu. 'Aynur Abla' olarak tanınan Aynur Çakar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, zengin tatlar ziyaretçilere sunuldu.

Zonguldak'a gelen Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları, kentte kaybolmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerle buluştu. Çaycuma ilçesinde "Aynur Abla" olarak tanınan Aynur Çakar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, ziyaretçilere Zonguldak ve Batı Karadeniz mutfağı tanıtıldı.

Yıllardır yöresel ürünlerin yaşatılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yürüten Çakar, konuklara üretimden sofraya kadar geçen süreci anlattı. Etkinlikte ziyaretçiler, özellikle Çaycuma manda yoğurdu, manda peyniri, manda tereyağı, manda kavurması, kestane balı ve Avda tatlısı gibi bölgeye özgü birçok ürünü tatma imkanı buldu. Yolcuların yoğun ilgi gösterdiği programda, Aynur Çakar, "Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra farklı yöresel ürünlerini tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere de emekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaretçiler de yöresel ürünleri ilk kez tatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İyi ki bu ürünlerin tadına baktık. Birçoğumuz bu muhteşem Zonguldak lezzetlerinden habersizdik. Tanımaktan çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Misafirlere Çakar tarafından Çaycuma'daki bahçesinden toplanan kantaron çiçekleri hediye edildi. Kantaronun yağı ve çayının nasıl hazırlandığına ilişkin bilgiler de paylaşan Çakar, konuklarını yöreye özgü hediyelerle uğurladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım

Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gitmesine şaşırdım
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

Galatasaray'dan Osimhen için yeni hamle! Teklif öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.