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Artvin'de Yamaç Paraşütü Yarışmasında Teyzenin 'Pompayla mı Şişiriyorlar?' Sorusu Gülümsetti

Artvin'de Yamaç Paraşütü Yarışmasında Teyzenin 'Pompayla mı Şişiriyorlar?' Sorusu Gülümsetti
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda, bir Karadenizli kadının devasa paraşüt kanatlarını görünce sporculara yönelttiği 'Pompayla mı şişiriyorlar?' sorusu alanda kahkahalara neden oldu. Sporcularla diyaloğa giren ilçe sakini, sempatik tavırlarıyla etkinliğe renk kattı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması yöre halkının da ilgisini çekti. Şampiyona için bölgeye gelen sporcularla ilçe sakinleri arasında geçen samimi diyaloglar, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Kalkış alanında hazırlıklarını sürdüren paraşüt pilotlarını meraklı gözlerle inceleyen Karadenizli bir kadın, devasa paraşüt kanatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipmanların nasıl uçuşa hazır hale getirildiğini anlamaya çalışan teyzenin, sporculara yönelttiği, "Pompayla mı şişiriyorlar bunu? Neyle şişiriyorlar?" sorusu alandakileri kahkahaya boğdu. Paraşüt çantasını göstererek, "Çantaya girebilir misin?" diyen sporculara gülerek "Yok, giremem oradan" yanıtını veren ilçe sakini, sempatik tavırlarıyla herkesin ilgi odağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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