Karadeniz Sahil Yolunda Asfalt Çalışması Nedeniyle Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Tünel içi asfalt çalışması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolunda uzun araç kuyruğu oluştu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolları tarafından Yunus Emre Tüneli'nde asfalt çalışması nedeniyle trafik akışının sahil yolundan verilmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Tüneli'nde Samsun-Ordu istikametindeki tüpte başlatılan asfalt çalışmalarının ardından Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı ekipler, Akkuş-Niksar Caddesi ve sahil yolunun kesiştiği kavşakta trafik akışının kontrollerini sağlarken, sürücülere de uyarılarda bulundu.