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Karadeniz Sahil Yolunda Asfalt Çalışması Nedeniyle Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

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Ordu'nun Ünye ilçesinde, Yunus Emre Tüneli'nde süren asfalt çalışmaları sebebiyle Karadeniz Sahil Yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

Tünel içi asfalt çalışması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolunda uzun araç kuyruğu oluştu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolları tarafından Yunus Emre Tüneli'nde asfalt çalışması nedeniyle trafik akışının sahil yolundan verilmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Tüneli'nde Samsun-Ordu istikametindeki tüpte başlatılan asfalt çalışmalarının ardından Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı ekipler, Akkuş-Niksar Caddesi ve sahil yolunun kesiştiği kavşakta trafik akışının kontrollerini sağlarken, sürücülere de uyarılarda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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