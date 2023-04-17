Karadeniz'in ilk bisiklet çalıştayı

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği, Karadeniz'de ki ilk bisiklet çalıştayını Samsun'da düzenlendi.

2014 yılında Samsun'da kurulan ve Ordu'da temsilciliği bulunan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile Samsun'da "En Temizi Bisiklet" projesini hayata geçirdi. Hayata geçirilen projenin ilk faaliyeti olarak Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılında 55 okulda 2023 öğrenciye ulaşmak için seminerlere başlandı.

Proje kapsamında ayrıca Samsun'un ilk bisiklet çalıştayı olan "İklim Dostu Kentler İçin Bisiklet" çalıştayı düzenlendi. Düzenlenen çalıştayda iklim krizi, iklim krizi ile mücadelede bisikletin önemi, Samsun'da bisikletli ulaşım ağı ve ulaşım ağının geliştirilmesi konusunda eksikliklerin tespiti, bisikletlilerin genel sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Samsun'da bisikletli ulaşımı geliştirmek adına hayata geçirilen ve projesi aşamasında olan çalışmalar konusunda katılım sağlayan tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve bisikletliler bilgilendirildi.

Düzenlenen çalıştaya 'Cyclist' yazarı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir dönem bisiklet şefliği yapmış olan Tanzer Kantık, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, İl Sağlık Müdürlüğü'nü temsilen Mehmet Faruk Ayaş, Atakum Belediyesi'ni temsilen Elif Ceren Yyılmaz, Ulaştırma Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Şefi Zafer Uluğ, Caddenin Efendileri Motosiklet Kulübü Başkanı Hakan Kıvrak, Bisikletliler Derneği Samsun İl Temsilcisi Tarık Torun, Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü temsilen Şinasi Ertan, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen Burak Eren katıldı. - SAMSUN