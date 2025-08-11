Karadeniz'in İlk Bilimsel Su Altı Kazısı Amforaları Kocaeli Müzesi'nde Sergileniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerpe koyunda gerçekleştirilen Karadeniz'in ilk bilimsel su altı kazısında ortaya çıkarılan nadide amforalar, Kocaeli Müzesi'nde 'Karadeniz'in Derinliklerinden: Amforaların Hikayesi' sergisi ile ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergi, 15 Ağustos-31 Eylül tarihleri arasında açık kalacak.

Kerpe koyunda yürütülen Karadeniz'in ilk bilimsel su altı kazısında gün yüzüne çıkarılan nadide amforalar, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan hikayeleriyle Kocaeli Müzesi'nde sergilenecek.

2020 yılında başlayan ve devam eden Karadeniz'in Kerpe kıyılarındaki sualtı kazılarıyla gün yüzüne çıkarılan nadide amforalar, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan hikayeleriyle Kocaeli Müzesi'nde sergilenecek. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün organizasyonuyla hazırlanan "Karadeniz'in Derinliklerinden: Amforaların Hikayesi" adlı sergi, 15 Ağustos- 31 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Cumhuriyetin 102. yılında 100+2 projesi kapsamında 'Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' eden bu özel sergide, Karadeniz'in tarihi zenginliklerine tanıklık eden amforaların detaylı hikayesi anlatılıyor. Bölgenin tarihine, ticaretine, kültürüne ışık tutacak bu anlamlı buluşmaya tüm vatandaşlar davet edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

Yakasında mikrofonla pazara inen başkan esnafı azarladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.