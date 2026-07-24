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Türk gemisine dron saldırısı: Şehit denizci Savaş Çakar son yolculuğuna uğurlandı

Türk gemisine dron saldırısı: Şehit denizci Savaş Çakar son yolculuğuna uğurlandı
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Rusya’nın Taman Limanı’ndan yüklediği kömürü Trabzon’a getirirken Novorossiysk açıklarında dron saldırısına uğrayan Türk bayraklı kuru yük gemisinde hayatını kaybeden 54 yaşındaki Savaş Çakar, Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı.

Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a getirirken Novorossiysk açıklarında dron saldırısına uğrayan Türk bayraklı kuru yük gemisinde hayatını kaybeden 54 yaşındaki Savaş Çakar, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Gündem Genel Yayın Yönetmeni Abbas Çakar'ın ağabeyi Savaş Çakar'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından Kocaeli'nin Derince ilçesine getirilen Çakar için Çenesuyu Gülerevler Camisinde cenaze namazı kılındı. Gazeteci Abbas Çakar ve aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Savaş Çakar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Derince 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde defnedildi.

Ne olmuştu?

"Mv Reyhan Sarı" adlı Türk bayraklı kuru yük gemisi, Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a tahliye etmek üzere seyir halindeyken Novorossiyk açıklarında saldırıya uğramıştı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu makine dairesinde görevli Savaş Çakar hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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