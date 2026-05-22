Karaçay Nehri’nde kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından Karaçay Nehri’nde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, dronlar, iz takip köpekleri ve tüm teknolojik imkânların seferber edildiğini açıkladı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuvvetli yağış sonrası Karaçay Nehri’nde kaybolan 2 vatandaş için başlatılan arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın da katıldığı çalışmalarda dronlar, iz takip köpekleri ve teknolojik ekipmanlar kullanılırken, ekiplerin bölgede koordineli şekilde görev yaptığı bildirildi.Hatay’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından Samandağ ilçesi Karaçay Nehri’nde meydana gelen olayda kaybolan 2 vatandaşı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, nehir çevresi ve riskli alanlarda kapsamlı arama faaliyetleri yürütüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Masatlı, ekiplerin koordineli şekilde sahada görev yaptığını belirtti. Vatandaşların sağ salim bulunabilmesi için devletin tüm imkânlarının seferber edildiği ifade edildi.

DRONLAR VE İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE YOĞUN ÇALIŞMA

Karaçay Nehri çevresinde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde çok sayıda ekip ve teknolojik ekipman görev alıyor. Çalışmalarda dronlar, iz takip köpekleri ve çeşitli teknik cihazların aktif şekilde kullanıldığı bildirildi. Bölgedeki ekiplerin nehir yatağı boyunca detaylı tarama yaptığı, özellikle yağış sonrası oluşan riskli alanlarda dikkatli çalışma yürüttüğü öğrenildi. Yetkililer, arama çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini kaydetti. Yoğun yağışların etkilediği bölgede güvenlik önlemleri de artırılırken, ekiplerin koordinasyon içerisinde hareket ettiği belirtildi.

VALİ MASATLI: “TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTİK”

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgede yaptığı incelemelerin ardından arama kurtarma faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Masatlı, vatandaşların sağ salim bulunabilmesi için tüm kurumların sahada görev yaptığını ifade etti. Vali Masatlı, “Dronlar, iz takip köpekleri ve tüm teknolojik imkânlarımızla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Devletimizin tüm birimleri koordineli şekilde sahada görev yapıyor” dedi. Sürecin hassasiyetle takip edildiğini belirten Masatlı, ekiplerin yoğun mesai harcadığını ve çalışmaların sonuç alınana kadar kesintisiz sürdürüleceğini kaydetti.

Haber: Hüseyin Zorkun

