Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim

Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşıya gelecek olan Trabzonspor'da yönetim, kupanın kazanılması halinde futbolculara kişi başı 5 milyon TL prim verecek.

  • Trabzonspor yönetimi, Türkiye Kupası finali öncesi oyuncu başı şampiyonluk primini 3 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltti.
  • Trabzonspor, müzesine 10. Türkiye Kupası'nı getirmeyi hedefliyor.
  • Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor ile ikinci Türkiye Kupası finaline çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor'da yönetim, şampiyonluk motivasyonunu artırmak için kesenin ağzını açtı. Bordo-mavili kurmaylar, kritik mücadeleye saatler kala futbolculara ödenecek primi rekor bir seviyeye çekti.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 5 MİLYON TL

Hasan Tüncel'in haberine göre; Trabzonspor yönetimi, sezonun en kritik maçı öncesinde ilk olarak oyuncu başı 3 milyon TL kupa primi belirlemişti. Ancak yönetim, motivasyonu zirveye çıkarmak amacıyla son anda bir hamle yaparak bu rakamı kişi başı 5 milyon TL’ye yükseltti.

HEDEF 10. KUPA

Trendyol Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan ve kupa yarı finalinde Gençlerbirliği'ni eleyerek finale adını yazdıran Trabzonspor, müzesine 10. Türkiye Kupası'nı getirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer bu zaferle hem taraftarını mutlu etmek hem de Avrupa kupalarına daha avantajlı bir konumdan katılarak yeni sezonu daha geç açmanın hesaplarını yapıyor.

FATİH TEKKE'NİN İKİNCİ FİNALİ 

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası finaline çıkıyor. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Tekke, bordo-mavililerin başındaki ilk kupa finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu. Deneyimli teknik adam, bu kez kupayı kazanarak şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

Cemre Yıldız
