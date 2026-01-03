Haberler

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, 9. Yılında Anıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, şehadetinin dokuzuncu yılında mezarı başında dualarla anıldı. 3 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Bayrak-12 operasyonunda hayatını kaybeden Karabacaklı için yapılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve mezarına çiçek bırakıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda şehit düşen Aydınlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, şehadetinin 9. yılında mezarı başında anıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 Ocak 2016 tarihinde bölücü terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Bayrak-12 müşterek operasyonunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, şehadetinin dokuzuncu yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Anma töreninde şehit Karabacaklı, mezarı başında yad edilirken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit için dua okundu. Tören sonunda protokol üyeleri şehidin mezarına çiçek bıraktı.

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Diyarbakır ili Sur ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 3 Ocak 2016 tarihinde icra edilen Bayrak-12 Müşterek Operasyonu sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
