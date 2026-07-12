Karacasu'da ailelere düğün ve 'Hoş Geldin Bebek' desteği

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, aile kurumunun güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla Kaymakamlık tarafından 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında destek paketleri uygulamaya alındı. Proje kapsamında yeni evlenen çiftlere düğün hediyesi, dünyaya gelen her yeni bebek için ise 'Hoş Geldin Hediyesi' verilecek.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayla, vatandaşların en özel ve anlamlı anlarında yanlarında olunması hedefleniyor. Destek paketleri kapsamında hayatlarını birleştiren çiftlere düğün hediyesi sunulurken, aileye katılan her yeni bebek için de 'Hoş Geldin Hediyesi' takdim edilecek. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, uygulama ile aile olmanın sevincinin paylaşılması, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve vatandaşların mutluluğuna ortak olunmasının amaçlandığı belirtildi. Ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, aile yapısını desteklemeye yönelik sosyal projelerin önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan, destek paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında hak sahibi olmaları gerektiği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı