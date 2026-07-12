Haberler

Karacasu'da ailelere düğün ve 'Hoş Geldin Bebek' desteği

Karacasu'da ailelere düğün ve 'Hoş Geldin Bebek' desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık, 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında yeni evlenen çiftlere düğün hediyesi, yeni doğan bebeklere ise 'Hoş Geldin Hediyesi' verilecek bir destek paketi başlattı. Proje ile aile kurumunun güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması hedefleniyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, aile kurumunun güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla Kaymakamlık tarafından 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında destek paketleri uygulamaya alındı. Proje kapsamında yeni evlenen çiftlere düğün hediyesi, dünyaya gelen her yeni bebek için ise 'Hoş Geldin Hediyesi' verilecek.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayla, vatandaşların en özel ve anlamlı anlarında yanlarında olunması hedefleniyor. Destek paketleri kapsamında hayatlarını birleştiren çiftlere düğün hediyesi sunulurken, aileye katılan her yeni bebek için de 'Hoş Geldin Hediyesi' takdim edilecek. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, uygulama ile aile olmanın sevincinin paylaşılması, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve vatandaşların mutluluğuna ortak olunmasının amaçlandığı belirtildi. Ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, aile yapısını desteklemeye yönelik sosyal projelerin önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan, destek paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında hak sahibi olmaları gerektiği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

Kardeşi de artık Türkiye'de
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

Messi'den hakeme ayar! Sarf ettiği cümle maçın önüne geçti
Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak