Karacasu'da yanan ormanlık alanları yeşillendirme çalışmaları devam ediyor

KARACASU, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde geçen yaz çıkan orman yangınında zarar gören bölgelerde yeşillendirme çalışmaları devam ederken, yangından zarar gören bir arazinin 50 hektarlık kısmına karaçam tohum ekimi yapıldı.

Geçtiğimiz yaz aylarında ülke genelinde birçok bölgede çıkan orman yangınlarından biri de Karacasu'nun kırsal Alemler Mahallesi'nde meydana geldi. Yangında 324 hektar alan zarar görürken, yüzlerce ağaçta küle döndü. Yangınların ardından zarar gören alanları yeşillendirme seferberliği başlatıldı. Bu çerçevede yanan ormanlık arazinin 50 hektarlık kısmına karaçam tohumu ekimi yapıldı. Diğer yanan bölgelerde de ilgili çalışalar devam ederken, Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Yılmaz yanan ve ekim yapılan alanlarda inceleme çalışmalarında bulundu. Yetkililerden gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Yılmaz, siyaha bürünen alanların en kısa zamanda tekrar yeşile dönüştürmek için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirtti. - AYDIN