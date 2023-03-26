Karacasu'da geleneği gençler yaşatıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'ndeki gençler, gönüllü olarak ellerine aldıkları davul ile mahalle sakinlerini sahura kaldırıyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle vazgeçilmez geleneklerden Ramazan davulunun sesi sokaklarda yükselmeye başladı. Bu çerçevede Karacasu ilçesinin Dikmen Mahallesi'ndeki gençlerin duyarlılığı ise takdir topladı. Mahalle camisinde toplanan gençler, gönüllü olarak ellerine aldıkları davulu ile kapı kapı dolaşıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden manileri de okuyarak mahalle sakinlerini sahura kaldıran gençler, mahallenin Ramazan davulculuğu görevini yerine getiriyor. Dikmen Camii İmamı Hikmet Şen'in eşliğinde davullarını çalan gençler daha sonra hep birlikte sahur yapıyor.

Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan'da örnek olan gençlere teşekkür eden İmam Hikmet Şen; "Allah'a şükürler olsun ki, böyle güzel gençlerim ile böylesi güzel bir köyde Ramazan'ı idrak ediyoruz. Davulumuzu kendimiz çalıyoruz. Daha sonra hep birlikte sahurumuzu da yaptıktan sonra namazımızı kılıp evlerimize dağılıyoruz. Tüm Türkiye'nin Ramazan ayı mübarek olsun" dedi.

Konu ile ilgili Karacasu İlçe Müftülüğü'nden yapılan paylaşımda ise "Dikmen Mahallesi gençleri Ramazan'da gündüzler oruçlarını tutuyor, geceleri teravih namazını cemaatle camide kılıyor, seher vakti geldiğinde ise gönüllü olarak davulu alıp köy ahalisini sahura kaldırıyor. Ramazan gençlerimizle bir başka güzel" ifadelerine yer verdi. - AYDIN