Haberler

Karacakılavuz ve Edirnekârî, New York Türkevi'nde uluslararası vitrinde

Karacakılavuz ve Edirnekârî, New York Türkevi'nde uluslararası vitrinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesi kapsamında düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisi New York...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesi kapsamında düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisi New York Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'in de katıldığı sergide Türkiye'nin dört bir yanından kültürel miras ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Trakya Kalkınma Ajansı da bölgeye özgü değerleri uluslararası vitrine taşıdı. Karacakılavuz Dimi Dokuması ile Edirnekari sanatının nadide örnekleri New York'ta görücüye çıktı.

Edirnekari, 17. yüzyılda Edirne'de doğan ve ahşap, deri, kağıt, mukavva ve taş üzerine işlenen desenleriyle tanınan bir bezeme sanatı olarak sergide öne çıktı. Çiçek motifleri ve geometrik düzenleriyle dikkat çeken bu sanat dalı, sandıklardan kapılara, mobilyalardan dekoratif eşyalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nin köklü dokuma geleneği de sergide yer aldı. Meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan dört pedallı tezgahlarda dimi ve cicim tekniğinin bir arada kullanıldığı Karacakılavuz dokumaları, renkli ve özgün desenleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Nazarlık, seccade, perde, minder yüzü, heybe, çanta ve kıyafetlerde kullanılan bu dokumalar, beş farklı kompozisyon şemasıyla öne çıkıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! 'Bilmeden kullandım' dönemi bitiyor

Maliye onların peşinde! "Bilmeden kullandım" dönemi bitiyor
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı! Valilik açıklamasında kahreden detay

Kahreden detay! Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı
Suriye'ye benzin almaya giden Türk vatandaşı: İşte litresine ödediği para

Suriye'ye gidip benzin alan kadın: İşte litresine ödediği para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.