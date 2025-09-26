Karacakılavuz ve Edirnekârî, New York Türkevi'nde uluslararası vitrinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesi kapsamında düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisi New York Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'in de katıldığı sergide Türkiye'nin dört bir yanından kültürel miras ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Trakya Kalkınma Ajansı da bölgeye özgü değerleri uluslararası vitrine taşıdı. Karacakılavuz Dimi Dokuması ile Edirnekari sanatının nadide örnekleri New York'ta görücüye çıktı.

Edirnekari, 17. yüzyılda Edirne'de doğan ve ahşap, deri, kağıt, mukavva ve taş üzerine işlenen desenleriyle tanınan bir bezeme sanatı olarak sergide öne çıktı. Çiçek motifleri ve geometrik düzenleriyle dikkat çeken bu sanat dalı, sandıklardan kapılara, mobilyalardan dekoratif eşyalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nin köklü dokuma geleneği de sergide yer aldı. Meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan dört pedallı tezgahlarda dimi ve cicim tekniğinin bir arada kullanıldığı Karacakılavuz dokumaları, renkli ve özgün desenleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Nazarlık, seccade, perde, minder yüzü, heybe, çanta ve kıyafetlerde kullanılan bu dokumalar, beş farklı kompozisyon şemasıyla öne çıkıyor. - TEKİRDAĞ