Haberler

Karacabey'de motosiklet denetimi: 250 bin TL ceza

Karacabey'de motosiklet denetimi: 250 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karacabey'de 11-18 Ağustos'ta yapılan motosiklet denetimlerinde 100 motosiklet kontrol edildi, 20 sürücüye kuralları ihlal, kask kullanmama ve abartı egzoz nedeniyle toplam 250 bin TL ceza kesildi. Denetimler sürecek.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Parkı'nda 11-18 Ağustos tarihleri arasında motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 100 motosiklet kontrol edilirken, sürücü kurallarını ihlal eden, kask kullanmayan ve abartı egzoz kullanan 20 motosiklet sürücüsüne toplam 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer tarafından motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymaları, özellikle kask kullanmaları ve mevzuata aykırı egzoz sistemlerinden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Karacabey Atatürk Kültür Parkı başta olmak üzere motosikletlere yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarının yanında karısına küfürler yağdıran adam kendini böyle savundu! İddiaları vahim

Görüntülerdeki şahıs sessizliğini bozdu: İddiaları vahim
Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu

Yeni transferini ''Aldık'' deyip duyurdu
Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi: Kızına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi
Ahmet Çakar, Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi duyurdu: Messi ve Maradona'yı bile getirsen...

G.Saray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu: Messi'yi bile getirsen...
Denizlispor tesislerinde gerginlik! Taraftar, başkana saldırmaya kalktı

Saldırmaya kalktığı kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor