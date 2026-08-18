Karacabey'de motosiklet denetimi: 250 bin TL ceza

Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Parkı'nda 11-18 Ağustos tarihleri arasında motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 100 motosiklet kontrol edilirken, sürücü kurallarını ihlal eden, kask kullanmayan ve abartı egzoz kullanan 20 motosiklet sürücüsüne toplam 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer tarafından motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymaları, özellikle kask kullanmaları ve mevzuata aykırı egzoz sistemlerinden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Karacabey Atatürk Kültür Parkı başta olmak üzere motosikletlere yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı