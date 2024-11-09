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Karaburun İlkokulu'ndan Atatürk'e Anma Koreografisi

Karaburun İlkokulu'ndan Atatürk'e Anma Koreografisi
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İzmir'de Karaburun İlkokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte koreografi sergiledi.

İzmir'de Karaburun İlkokulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yılı nedeniyle İzmir Karaburun İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırlık yaptı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından, 196 öğrencinin katılımı ve 12 öğretmenin desteğiyle, Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla '09.05' ve '1938' koreografisi oluşturdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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