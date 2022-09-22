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Karabük yerel haberleri | Safranbolu Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Ara Vermeden Devam Ediyor

Yerel Haberler

Karabük yerel haberleri | Safranbolu Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Ara Vermeden Devam Ediyor

Gelen Karabük haberlerine göre Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, asfalt sezonu sona ermeden hedeflenen 20 bin tonu tamamlamak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, asfalt sezonu sona ermeden hedeflenen 20 bin tonu tamamlamak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Amaçlarının kış gelmeden önce ilçedeki asfalt çalışmalarını tamamlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu bağlamda ekiplerimiz çalışmayı tamamladıkları mahalleden ara vermeden diğer mahalleye geçiyorlar. Hedefimiz daha önce de ifade ettiğimiz gibi 20 bin tonu tamamlamak" dedi.

Emek, Camikebir, Aşağı Tokatlı Bağları gibi mahallelerde asfalt çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Köse, "Müdürlük ile gerçekleştirdiğimiz haftalık toplantı sonucunda belirlediğimiz çalışma programı dahilinde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimine devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Safranbolu Elif Köse Yerel Haberler

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